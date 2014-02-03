سعود بن صقر: حريصون على تحقيق العدالة والنزاهة

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه أمس، 7 قضاة.

وكان صدر المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014، استناداً إلى قرار مجلس القضاء رقم 1 لسنة 2014، الصادر من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي تضمن تعيين القضاة السبعة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالمستشارين، مؤكداً اعتزازه باستقلال القضاء وسيادة القانون والحرص على تحقيق العدالة والنزاهة.

والقضاة هم: المستشار أحمد إبراهيم عبدالمحسن المومني القاضي لدى محكمة التمييز، والمستشار جواد علي صبحي الشوا القاضي لدى محكمة الاستئناف، والمستشار خضر علي خضر مشعل القاضي لدى محكمة الاستئناف، والمستشار عصام محمد سالم أبو غنيم القاضي لدى المحكمة الابتدائية، والمستشار سليم وائل عوني عبد الهادي القاضي لدى المحكمة الابتدائية، والمستشار فخر عارف أحمد التميمي القاضي لدى المحكمة الابتدائية، والمستشار صالح محمود يونس القاضي لدى المحكمة الابتدائية والمكتب الفني لمحكمة التمييز.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، وأعضاء مجلس القضاء وهم: المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والمستشار جهاد قزمار المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة، والمستشار محمد الحمصي رئيس محكمة التمييز، والمستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، والمستشار إبراهيم المناعي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار حسن بوالروغة رئيس المحكمة الابتدائية.

.. ويحضر ونهيان بن مبارك أفراح العبدولي والزعابي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ محمد بن صقر القاسمي مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه المهندس راشد جاسم عبيد العبدولي بمناسبة زفاف نجله سالم راشد العبدولي إلى كريمة نصر علي عبد الله الزعابي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي نائب مدير عام شركة إسمنت الاتحاد في رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة والشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة بجانب المهندس عبد الله راشد العبدولي مدير مكتب إدارة المشاريع في بلدية رأس الخيمة وعدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وأبناء القبائل والمدعوين ولفيف من أهل وأصدقاء العريس.