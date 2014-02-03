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محمد بن زايد يعزي في وفاة عبدالله عمران تريم

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محمد بن زايد يعزي في وفاة عبدالله عمران تريم محمد بن زايد يعزي في وفاة عبدالله عمران تريم

قدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في وفاة عبدالله عمران تريم إلى نجلي وذوي الفقيد وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى خيمة العزاء في منطقة الفشت في الشارقة.

وأعرب سموه لنجلي الفقيد خالد وعمران وعموم الأسرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي، مساء أمس واجب العزاء إلى نجلي وذوي المغفور له عبدالله عمران تريم.

وأعرب سموهم عن صادق تعازيهم ومواساتهم لنجلي وأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.

 

« الأسرة العربية» تعزي

قدمت منظمة الأسرة العربية ومجلس أمناء جائزتها خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة المغفور له الدكتور عبدالله عمران تريم .

وقال جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية رئيس مجلس أمناء جائزتها " إن رحيل فارس الصحافة العربية ورجل المواقف التاريخية الصادقة وأحد صروح اتحاد إماراتنا الحبيبة صاحب السجل الناصع في تاريخ الكلمة المقروءة فقيد الوطن الدكتور عبدالله عمران تريم مشهد حزين ومؤثر وعزاؤنا انه سيظل بإذن الله حاضراً بيننا بذكراه العطرة إلى جوار جيل السياسيين المبدعين والمفكرين والوطنيين المخلصين".

وأشار البح إلى أن الفقيد كان مخلصاً صادقاً ومؤمناً بثقافة الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن الغالي ورمزاً للثقافة وصدق العمل والتجرد فيه وساهم بعطائه الزاخر في مسيرة البناء والاتحاد منذ الانطلاقة الأولى . كما قدم البح المواساة لأبناء الفقيد وكافة أسرة آل تريم داعياً الله ان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء .الشارقة ـ وام

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