الانتهاء من 55 مباراة بـ"دورى مراكز الشباب لكرة القدم" فى 15 محافظة

شهدت فعاليات دورى مراكز شباب كرة القدم، الذى تنفذه وزارة الشباب، اليوم الأحد، إقامة 55 مباراة بمحافظات "الإسكندرية، والجيزة، والسويس، والدقهلية، والغربية، والمنيا، والقليوبية، والشرقية، وجنوب سيناء، ومطروح، وسوهاج، والمنيا، وبنى سويف، والأقصر، وأسيوط".

وسادت الأجواء التنافسية المباريات بين جميع الفرق المشاركة، سعياً منهم على حصد مزيد من النقاط وتحقيق مراكز متقدمة بجدول الدورى.

وجاءت أبرز نتائج، اليوم، فى فوز مركز شباب فيصل على مركز شباب التوفيق بسبعة أهداف مقابل هدف واحد بمحافظة السويس، وفوز مركز شباب الرياض بالدقهلية على مركز شباب أشمون الرمان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما كان التعادل الإيجابى من نصيب مباراة مركز شباب أورمان طلخا ومركز شباب سندوب بالدقهلية، فيما خسر فريق مركز شباب الحسينات أمام مركز شباب القباص بهدفين نظيفين بالأقصر.

وأقيمت أمس 8 مباريات بمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وبنى سويف، ومطروح، وتغلب فريق مركز شباب غارب على الحمراوين بهدفين مقابل هدف واحد، بينما استطاع فريق مركز شباب مبارك أن يحصد 3 نقاط عقب فوزه على مركز شباب أبو رماد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك بمباريات محافظة البحر الأحمر، بينما كان التعادل الإيجابى عنوان مباراة فريقى مركز شباب الفشن ودشطوط ببنى سويف، فيما ألحق فريق مركز شباب طما الفيوم الهزيمة بنظيره مركز شباب الضباعنة بثلاثية أهداف، وكانت مباراة الختام بمركز شباب الغربية بالتعادل الإيجابى لهدفين لكل من مركز شباب أهناسيا ومركز شباب ببا.