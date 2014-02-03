أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الانتهاء من 55 مباراة بـ"دورى مراكز الشباب لكرة القدم" فى 15 محافظة

Google+ Print
الانتهاء من 55 مباراة بـ"دورى مراكز الشباب لكرة القدم" فى 15 محافظة الانتهاء من 55 مباراة بـ"دورى مراكز الشباب لكرة القدم" فى 15 محافظة

شهدت فعاليات دورى مراكز شباب كرة القدم، الذى تنفذه وزارة الشباب، اليوم الأحد، إقامة 55 مباراة بمحافظات "الإسكندرية، والجيزة، والسويس، والدقهلية، والغربية، والمنيا، والقليوبية، والشرقية، وجنوب سيناء، ومطروح، وسوهاج، والمنيا، وبنى سويف، والأقصر، وأسيوط".

وسادت الأجواء التنافسية المباريات بين جميع الفرق المشاركة، سعياً منهم على حصد مزيد من النقاط وتحقيق مراكز متقدمة بجدول الدورى.

وجاءت أبرز نتائج، اليوم، فى فوز مركز شباب فيصل على مركز شباب التوفيق بسبعة أهداف مقابل هدف واحد بمحافظة السويس، وفوز مركز شباب الرياض بالدقهلية على مركز شباب أشمون الرمان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما كان التعادل الإيجابى من نصيب مباراة مركز شباب أورمان طلخا ومركز شباب سندوب بالدقهلية، فيما خسر فريق مركز شباب الحسينات أمام مركز شباب القباص بهدفين نظيفين بالأقصر.

وأقيمت أمس 8 مباريات بمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وبنى سويف، ومطروح، وتغلب فريق مركز شباب غارب على الحمراوين بهدفين مقابل هدف واحد، بينما استطاع فريق مركز شباب مبارك أن يحصد 3 نقاط عقب فوزه على مركز شباب أبو رماد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك بمباريات محافظة البحر الأحمر، بينما كان التعادل الإيجابى عنوان مباراة فريقى مركز شباب الفشن ودشطوط ببنى سويف، فيما ألحق فريق مركز شباب طما الفيوم الهزيمة بنظيره مركز شباب الضباعنة بثلاثية أهداف، وكانت مباراة الختام بمركز شباب الغربية بالتعادل الإيجابى لهدفين لكل من مركز شباب أهناسيا ومركز شباب ببا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365