سفير ليبيا: القذافى اشترى أسلحة بـ50 مليارا وبراءة قذاف الدم لا تعنينا

شن السفير الليبى فى القاهرة محمد فايز جبريل، هجوما كبيرا على وسائل الإعلام المصرية، متهمًا إياها بأنها لا تبث سوى الوجه المظلم للمصريين العاملين فى ليبيا قائًلا: "الصحافة المصرية لا تقوم بدورها فلم أجد تقريرا عن حال المصريين فى ليبيا، وعن الطوابير التى ترغب للانتقال إلى ليبيا، وإنما المتصدر هو أخبار تهريب السلاح فقط، كما أن هناك لبسًا أصر عليه الإعلام، وهو أن إطلاق سراح الدبلوماسيين المصرين كان بمقايضة مع إطلاق سراح أبو عبيدة.

وأضاف السفير الليبى فى حوار ببرنامج "مصر فى يوم"، أن التخوفات مشروعة من انتشار الأسلحة فى ليبيا، لأن عهد القذافى أنفق ما يساوى 50 مليار جنيه على شراء السلاح، مشيرا إلى أن تخوفات المصريين من تهريب الإسلاميين للسلاح عبر الحدود الليبية مشروعة.

وعن أحكام البراءة التى حصل عليها قذاف الدم أحد أركان نظام القذافى، علق السفير قائًلا: إن القضايا التى صدرت فيها أحكام بالبراءة لأحمد قذاف الدم لا تعنينا، ولا يمكن أن يتسبب ذلك فى أزمة بين مصر وليبيا، وإذا فصل القانون الدولى بوجوب بقاء المطلوبين الليبيين فى مصر سنقبل بذلك.