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هل يتعافى الأهلي من عضة الذئاب على حساب الداخلية؟

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هل يتعافى الأهلي من عضة الذئاب على حساب الداخلية؟ هل يتعافى الأهلي من عضة الذئاب على حساب الداخلية؟

يسعى الأهلي للعودة إلى الانتصارات عندما يستضيف الداخلية يوم الأثنين في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

المباراة مؤجلة من الجولة الثانية، حيث كان من المفترض أن يلعب الأهلي مباراة ودية في الكويت قبل أن تُلغى في نهاية الأمر.

الأهلي خسر أمام المقاولون العرب في الجولة السابقة 2-1، ولكنه لم يخسر الصدارة برصيد 12 نقطة.

أما الداخلية فلم يجمع سوى أربع نقاط فقط من خمس مباريات.

والمثير أن الداخلية جمع نقاطه من أربعة تعادلات وهزيمة دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.

التقى الفريقان مرة واحدة فقط من قبل في موسم 2011-2012، حيث فاز الأهلي 3-1 في الجولة الخامسة.

ولكن الموسم لم يكتمل بسبب كارثة بورسعيد التي أودت بحياة 71 مشجعا أهلاويا، ولم يلتق الفريقان مجددا من وقتها.

الفريق الأحمر يدخل المباراة منقوصا من وائل جمعة الذي تعرض للطرد خلال مواجهة المقاولون العرب، والعائد من إنجلترا محمد ناجي "جدو" بسبب الإصابة.

كما يفقد الأهلي جهود أحمد فتحي وصبري رحيل اللذين تعرضا للإصابة في الشوط الأول من مباراة المقاولون.

ويعود أحمد شكري لقائمة الفريق الأحمر بعدما غاب المباراتين السابقتين بسبب أزمته مع الجهاز الفني.

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