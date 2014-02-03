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مرشح لرئاسة حزب الدستور: نعاني من الوضع السياسي العام في مصر

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مرشح لرئاسة حزب الدستور: نعاني من الوضع السياسي العام في مصر مرشح لرئاسة حزب الدستور: نعاني من الوضع السياسي العام في مصر

نظمت قائمة ” جيل يرسم ابتسامة وطن ” والمرشحة على أمانة حزب الدستور المركزية مؤتمرا تعريفيا بمحافظة أسيوط وذلك بحضور الدكتورة فوزية ابوالنجا أمين الحزب بأسيوط والدكتور حسام عبد الغفار المرشح على منصب رئيس الحزب والدكتور أحمد حرارة المرشح على نائب رئيس الحزب والدكتور احمد حافظ المرشح لمنصب أمين عام الحزب .
> وقال عبد الغفار أن حزب الدستور واجهة عدد من المشكلات منها وضع الحزب في المجال السياسي العام في ،مشيرا إلى أن الحزب في حاجه إلى إعادة تقييم وأن المشكلة الثانية هي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض حيث أن الحزب لا يوجد به طرق واضحة بين الأعضاء ومركزية الحزب ولا الأعضاء وبعضهم لبعض، وأكد  أن المشكلة الثالثة التي يعاني منها الحزب هي التمويل .

ووصف أحمد حرارة المرشح على منصب نائب رئيس الحزب النظام الحالى بممارسة القمع والإعلام يمارس تزييف الحقائق وقال أن الشباب الثورى لا يمكن النزول إلى الشارع في هذا الوقت .

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