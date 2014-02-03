مدرب سموحة: سننافس على درع الدوري

الاسكندرية /أ ش أ/اكد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة حمادة صدقى أن فريقه يمتلك كل المقومات والقدرة على منافسة أندية الدورى و احتلال أحد اضلاع المربع الذهبى بنهاية الموسم حتى يتسنى لفريقه المشاركة فى احدى البطولات الأفريقية.

ويملك سموحة 12 نقطة جمعها من الفوز فى 4 مباريات على الجونة وغزل المحلة والانتاج الحربى ومصر المقاصة فيما تجرع مرارة الهزيمة فى مباراة وحيدة أمام الاهلى.

واضاف حمادة صدقى أن فريقه يعكف حاليا على الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندرى المقبلة والمقرر لها يوم الخميس فى إطار مباريات الاسبوع السابع لمسابقة الدورى مؤكدا ان تلك المباراة تكمن اهميتها فى انها دربى من نوع خاص بين الجارين الاتحاد وسموحة مشيرا إلى ان الفوز بالمباراة المقبلة يرفع رصيد فريقه إلى 15 نقطة قبل مواجهة انبى فى ختام مباريات الفريق بالدور الاول للمسابقة .