حملة “انزل” بالإسماعيلية تجمع مقترحات الجماهير حول البرنامج الانتخابي للسيسي

قامت حملة “انزل” ، بطبع نصف مليون استمارة لجماهير وشباب الإسماعيلية ، عقب تلقى لجنة التسويق الإلكترونى من خلال “الاستمارة الالكترونية لحملة ”انزل” ، والتى سجلت انتشار ولقت إعجاب ومشاركة كافة مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى للمشاركة فى وضع البرنامج الانتخابى للمشير”عبد الفتاح السيسى”.

وقال تامر الجندى ، المنسق العام الحملة، إن الاستمارات المطبوعه حصرت أغلب العبارات المشتركة فى كافة المقترحات وتضمنت ، مجالات سياسية وعلمية واقتصادية وثقافيةوزراعية والصناعيةوألابعاد الاجتماعية ودخل الفقراء.

و من ضمن الركائز الأساسية التي تهدف الحملة إليها ، توافق التيارات السياسية -الموقف من القوى الدينية -تطويرالمرور والنظافة والصحة-الجهاز الإداري للدولة-تأهيل الشباب والطاقة البشرية والخامات الطبعية-الاكتفاء الذاتي من المحاصيل -الأمن ومكافحة الارهاب-ضبط الاسعار ومنع الاحتكار-احترام المواطن المصري محليا وعالميا -حقوق العمال والفلاحين والصيادين-الاستفادة من خيراء الاقتصادوالتعليم مثل د.فاروق الباز (ممرالتنمية)-محور قناة السويس-الاهتمام بالصحراء الغربية والشرقية وسيناء وثروات البلد من البترول والغاز والمعادن -مجتمعات عمرانية -ازاله ازالةالالغام-العدالة والعدل والمساواه والكرامه وعدم التميز وتكافؤ الفرص -محو الامية- مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق وانارة شوارع -تشغيل المصانع المتوقفة وافتتاح مصانع ومجالات استثمار جديدة -واستراتيجيات جذب المستثمرين -وجذب السائحين التكنولوجيا والابتكارات والمخترعين-جودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي وتحديث المناهج. -الاهتمام بالعدالة الاجتماعية -والعمل علي خفض الاسعار -تعميم مظلة التامين الاجتماعي والصحى-حقوق المواطن-الحرية أولا ، تأهيل بعض رجال الشرطة-الاستقرار -الرقابة الشعبية-استرداد للاثار والاموال المنهوبة بالخارج-و الصناديق الخاصه -ومحاكمة الفاسدين وقتلت الشهداء “جيش وشعب وشرطة”-عدم عودة رموز النظام البائد-تفعيل دورالشباب والرياضه-ربط الخريج بسوق العمل -الحق في العمل والأجر الكافي استقلال المؤسسة العسكرية -استقلال القضاء -تعديل النظام الضريبي -عادة هيكلة توزيع الدعم لمستحقيه-اعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات ومستقبل الاجيال القادمه -مراقبة الحكومه والرئيس.

بالإضافة إلي ، قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة للشباب مع ضمان تسويق المنتج -النقل والمواصلات ومشاكل الطرق والخدمات العام-التحاور المتواصل مع الشباب ومناقشة افكارة الهادفة ودراستها والعمل على تفعيلها تطوير الخدمات الوزارية علميا واداريا التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الاراضى الصحراوية ومواكبة التطوير وادخال التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالزراعة -مشروع افاق التكنولوجيا -تفعيل وادي التكنولوجيا لجذب الاستثمار الصناعي والتجاري تتوافر مناجم المواد الخام النادرة بخلاف الرخام والرمل الصناعي- والبدء في مشروع النفق أسفل قناة السويس امتداد الطريق الدائري بالإسماعيلية الذي سيكون شريان بين الشرق والغرب وربط سيناء بالوادي -عودة مصر سلة الغذاء العالمي وثورة للصناعة المصرية والتجارة والسياحة- فوضي إشغالات الطريق و التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة-توفير أماكن للباعة الجائلين – ترشيد الإنفاق الحكومي.