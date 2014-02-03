أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حملة “انزل” بالإسماعيلية تجمع مقترحات الجماهير حول البرنامج الانتخابي للسيسي

Google+ Print
حملة “انزل” بالإسماعيلية تجمع مقترحات الجماهير حول البرنامج الانتخابي للسيسي حملة “انزل” بالإسماعيلية تجمع مقترحات الجماهير حول البرنامج الانتخابي للسيسي

المشير عبدالفتاح

قامت  حملة “انزل” ، بطبع نصف مليون استمارة لجماهير وشباب الإسماعيلية ، عقب تلقى لجنة التسويق الإلكترونى من خلال “الاستمارة الالكترونية لحملة  ”انزل” ، والتى سجلت انتشار ولقت إعجاب ومشاركة  كافة مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى للمشاركة فى وضع البرنامج الانتخابى للمشير”عبد الفتاح السيسى”.

وقال تامر الجندى ، المنسق العام الحملة، إن الاستمارات المطبوعه حصرت أغلب العبارات المشتركة فى كافة المقترحات وتضمنت ، مجالات سياسية وعلمية واقتصادية وثقافيةوزراعية والصناعيةوألابعاد الاجتماعية ودخل الفقراء.

و من ضمن الركائز الأساسية التي تهدف الحملة إليها ، توافق التيارات السياسية -الموقف من القوى الدينية -تطويرالمرور والنظافة والصحة-الجهاز الإداري للدولة-تأهيل الشباب والطاقة البشرية والخامات الطبعية-الاكتفاء الذاتي من المحاصيل -الأمن ومكافحة الارهاب-ضبط الاسعار ومنع الاحتكار-احترام المواطن المصري محليا وعالميا -حقوق العمال والفلاحين والصيادين-الاستفادة من خيراء الاقتصادوالتعليم مثل د.فاروق الباز (ممرالتنمية)-محور قناة السويس-الاهتمام بالصحراء الغربية والشرقية وسيناء وثروات البلد من البترول والغاز والمعادن -مجتمعات عمرانية -ازاله ازالةالالغام-العدالة والعدل والمساواه والكرامه وعدم التميز وتكافؤ الفرص -محو الامية- مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق وانارة شوارع -تشغيل المصانع المتوقفة وافتتاح مصانع ومجالات استثمار جديدة -واستراتيجيات جذب المستثمرين -وجذب السائحين التكنولوجيا والابتكارات والمخترعين-جودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي وتحديث المناهج. -الاهتمام بالعدالة الاجتماعية -والعمل علي خفض الاسعار -تعميم مظلة التامين الاجتماعي  والصحى-حقوق المواطن-الحرية أولا ، تأهيل بعض رجال الشرطة-الاستقرار -الرقابة الشعبية-استرداد للاثار والاموال المنهوبة بالخارج-و الصناديق الخاصه -ومحاكمة الفاسدين وقتلت الشهداء “جيش وشعب وشرطة”-عدم عودة رموز النظام البائد-تفعيل دورالشباب والرياضه-ربط الخريج بسوق العمل -الحق في العمل والأجر الكافي  استقلال المؤسسة العسكرية -استقلال القضاء -تعديل النظام الضريبي -عادة هيكلة توزيع الدعم لمستحقيه-اعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات ومستقبل الاجيال القادمه -مراقبة الحكومه والرئيس.

بالإضافة إلي ، قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة للشباب مع ضمان تسويق المنتج -النقل والمواصلات ومشاكل الطرق والخدمات العام-التحاور المتواصل مع الشباب ومناقشة افكارة الهادفة ودراستها والعمل على تفعيلها تطوير الخدمات الوزارية علميا واداريا التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الاراضى الصحراوية ومواكبة التطوير وادخال التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالزراعة -مشروع افاق التكنولوجيا -تفعيل وادي التكنولوجيا لجذب الاستثمار الصناعي والتجاري تتوافر مناجم المواد الخام النادرة بخلاف الرخام والرمل الصناعي- والبدء في مشروع النفق أسفل قناة السويس امتداد الطريق الدائري بالإسماعيلية الذي سيكون شريان بين الشرق والغرب وربط سيناء بالوادي -عودة سلة الغذاء العالمي وثورة للصناعة المصرية والتجارة والسياحة-   فوضي إشغالات الطريق و التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة-توفير أماكن للباعة الجائلين – ترشيد الإنفاق الحكومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏