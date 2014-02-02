أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العاملون بالمصرية للكابلات يغلقون الشركة ويحتجزون الإداريين

Google+ Print
العاملون بالمصرية للكابلات يغلقون الشركة ويحتجزون الإداريين العاملون بالمصرية للكابلات يغلقون الشركة ويحتجزون الإداريين

أرشيفية

أغلق اليوم 500 عامل بشركة المصرية للكابلات ، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية ، أبواب الشركة , واحتجزوا الإداريين ومنعوهم من الخروج , وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة .

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطاراً من العقيدإبراهيم سليمان ، رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان ، مفاده  بلاغاً من المدعو، أحمد ماهر مهدى محمود “35 سنه” محامي ، ومقيم -بشارع خليل-  جسر السويس ، القاهرة , بصفته وكيلاً عن محمد محمد ممدوح , رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للكابلات ، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة القسم ، بقيام العاملين بالشركة ، البالغ عددهم حوالي ( 500 ) عامل مقسمين علي ورديتين بالامتناع عن العمل داخل الشركه ، وغلق أبواب المصنع ومنع الإداريين من الخروج , نظراً لعدم صرف مستحقاتهم المالية عن شهر يناير 2014 .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 319 إداري القسم لسنة 2014 ، جارى العرض علي النيابه العامه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا