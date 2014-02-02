العاملون بالمصرية للكابلات يغلقون الشركة ويحتجزون الإداريين

أغلق اليوم 500 عامل بشركة المصرية للكابلات ، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية ، أبواب الشركة , واحتجزوا الإداريين ومنعوهم من الخروج , وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة .

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطاراً من العقيدإبراهيم سليمان ، رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان ، مفاده بلاغاً من المدعو، أحمد ماهر مهدى محمود “35 سنه” محامي ، ومقيم -بشارع خليل- جسر السويس ، القاهرة , بصفته وكيلاً عن محمد محمد ممدوح , رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للكابلات ، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة القسم ، بقيام العاملين بالشركة ، البالغ عددهم حوالي ( 500 ) عامل مقسمين علي ورديتين بالامتناع عن العمل داخل الشركه ، وغلق أبواب المصنع ومنع الإداريين من الخروج , نظراً لعدم صرف مستحقاتهم المالية عن شهر يناير 2014 .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 319 إداري القسم لسنة 2014 ، جارى العرض علي النيابه العامه .