الاتحاد السكندري ينهي استعداداته لمواجهة المحلة

الاسكندرية /أ ش أ/ انهى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى استعداداته لملاقاة نظيرة فريق غزل المحلة الاثنين على ملعب الاخير فى اطار منافسيات الاسبوع السابع لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الاتحاد السكندرى المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز املا فى مصالحة جماهيره عقب تعادله المخيب للامال فى الجولة الماضية امام الداخلية رغم ان الفريق السكندرى رفع رصيده إلى 7 نقاط من فوز وحيد على الانتاج الحربى و4 تعادلات أمام الرجاء والمقاولون ومصر المقاصة والداخلية وبدون هزيمة.

وركز الفرنسى دينيس لافانى المدير الفنى للاتحاد السكندرى على علاج القصور خلال مباراة الداخلية الاخيرة فى محاولة لتفادى الوقوع فيها أمام غزل المحلة.

يغيب عن المباراة مدافع الاتحاد السكندرى ايمن سعيد بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث خلال مباراة الداخلية مع تضاؤل فرص مشاركة الثنائى كمال على ومحمد فاروق بنزيمه بداعى الاصابة .