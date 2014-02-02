أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسقف الكنيسة القبطية بهولندا يقود أكبر مهرجان ثقافى "فى حب مصر"

Google+ Print
أسقف الكنيسة القبطية بهولندا يقود أكبر مهرجان ثقافى "فى حب مصر" أسقف الكنيسة القبطية بهولندا يقود أكبر مهرجان ثقافى "فى حب مصر"

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل لأول مرة بأوروبا أكبر مهرجان ثقافى قبطى تحت رئاسة الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا وبلجيكا لوكسمبرج بالمركز الثقافى القبطى بالعاصمة الهولندية أمستردام بحضور كبار الشخصيات.

ويشارك فى المهرجان القبطى الأول الذى يحمل عنوان "فى حب " كل من الفنان سمير الإسكندرانى والكاتبة فاطمة ناعوت والمستشار إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب السابق والرسام المصرى عادل نصيف.

كما يشارك فى المؤتمر العديد من سفراء الدول العربية على رأسهم السفير السعودى والسفير الكويتى والسفير الأردنى والسفير الروسى والعديد من الشخصيات الدولية.

وقال أحد منسقى المهرجان، إن المهرجان سيشارك فى العديد من الشخصيات المصرية والعربية والدولية داخل المركز الثقافى القبطى بهولندا.

وأضاف أن المهرجان سيكون الأول من نوعه فى أوروبا والذى سيكون بعيداً عن السياسية، بل هو مهرجان فى حب مصر ومن قدم لمصر تقديرا فى أهم أوقاتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏