أسقف الكنيسة القبطية بهولندا يقود أكبر مهرجان ثقافى "فى حب مصر"

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل لأول مرة بأوروبا أكبر مهرجان ثقافى قبطى تحت رئاسة الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا وبلجيكا لوكسمبرج بالمركز الثقافى القبطى بالعاصمة الهولندية أمستردام بحضور كبار الشخصيات.

ويشارك فى المهرجان القبطى الأول الذى يحمل عنوان "فى حب مصر" كل من الفنان سمير الإسكندرانى والكاتبة فاطمة ناعوت والمستشار إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب السابق والرسام المصرى عادل نصيف.

كما يشارك فى المؤتمر العديد من سفراء الدول العربية على رأسهم السفير السعودى والسفير الكويتى والسفير الأردنى والسفير الروسى والعديد من الشخصيات الدولية.

وقال أحد منسقى المهرجان، إن المهرجان سيشارك فى العديد من الشخصيات المصرية والعربية والدولية داخل المركز الثقافى القبطى بهولندا.

وأضاف أن المهرجان سيكون الأول من نوعه فى أوروبا والذى سيكون بعيداً عن السياسية، بل هو مهرجان فى حب مصر ومن قدم لمصر تقديرا فى أهم أوقاتها.