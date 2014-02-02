الأجهزة الأمنية بقنا تعيد الفتاة المخطوفة لأهلها

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق مع كبار العائلات ، بنجع حمادى ، فى تحرير فتاه أختطفها ثلاثة اشخاص انتقاما من ابناء عمومتها لوجود خلافات ماليه بينهم.

كان اللواء محمد كمال ، مدير أمن قنا ، قد تلقى بلاغاً بقيام ثلاثة مسلحين يستقلون سياره ربع نقل باختطاف كريستين . ق 35 سنه أثناء ذهابها للكنيسه بقرية بهجوره بنجع حمادى ، وقيام أهلها بالتجمهر بالقرية.

كشفت التحريات ، بأن ثلاثة أشخاص من عائله مسلمه بالقريه ، وراء واقعة الإختطاف انتقاما من شخصان من أبناء عمومتها ، لوجود خلافات ماليه بينهم ، وعلي الفور تم تحرير الفتاة بعد تحديد مكانها وتكثيف جهودها لضبط المتهمين.