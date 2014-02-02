عمرو واكد ينعى الممثل والمخرج الأمريكى فيليب هوفمان

نعى الفنان عمرو واكد رحيل الممثل والمخرج الأمريكى فيليب هوفمان اليوم،واصفا إياه بانه اعظم ممثل فى العصر الحالى.

وعبر تغريدة له على تويتر كتب واكد : “فيليب سيمور هوفمان موهبة أكثر من فذة، ومن أعظم ممثلين عصرنا،للأسف لقوه ميت النهاردة في بيته”.

وتم العثوراليوم على “سيمور”الفائز جائزة الأوسكار متوفيا في شقتته في مانهاتن ، وفقا لدائرة شرطة نيويورك، التي تحقق،ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة.

وحصل هوفمان على جائزة الأوسكار أفضل ممثل ،وغولدن غلوب ،وتم ترشيحه لثلاث جوائز أوسكار أفضل ممثل ثان لـ”ماجستير”، “الشك”، و “حرب تشارلي ويلسون”.