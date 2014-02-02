حملة “مرشح الثورة”: أغلب أعضاء “تمرد” رافضين ترشح “السيىسي للرئاسة

أكدت صفحة حملة “مرشح الثورة ” الداعمة لترشح حمدين صباحى للانتخابات الرئاسية المقبلة أن حملة “تمرد” أنه يوجد إثنان فقط من أعضاء الحركة يدعمون الفريق عبد الفتاح السيسى لرئاسة لانتخابات رئاسة الجمهورية ،وهم محمود بدر مؤسس الحركة والسيد السقا أحد مؤسسى الحركة ، نافياً ما تردد حول دعم جميع أعضاء الحركة المذكورة للسيسي.

وأشارت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” إلى أن 90% من أعضاء الحركة بجميع مكاتبها فى المحافظات لم تدعم السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة ، ومن أبرزهم حسن شاهين وخالد القاضي وشريف هلال وشيماء التوني وعلاء شيكو وإيمان إبراهيم ، بجانب الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم مثل السيد السقا شيرين الجيزاوي ومني سليم ومنة شرف الدين وسيد غريب والدكتور محمد عوض ونهي العدل ونانسي المليجي وعمرو بدر وغيرهم.

وأوضحت الصفحة الخاصة بدعم حمدين صباحى لانتخابات الرئاسة أن جميع أعضاء حركة “تمرد” تقريباً رافضين ترشح السيسى للرئاسة.