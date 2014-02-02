سفير الصين بالقاهرة: زيادة حجم التجارة بين مصر والصين إلى 10 مليارات دولار

أكد السفيرالصيني لدى القاهرة سونغ آي قوه أن حجم الاستثمارات التجارية بين الصين ومصر بلغت 10 مليارات دولار خلال العام الماضي وأنه من المنتظر زيادة الاستثمارات خلال العام الجاري بعد إعلان وزارة الخارجية الصينية رفع الحظر عن سفر الصينيين للقاهرة في منتصف ديسمبر الماضي، وعودة الكثير من السياح الصينيين إلى مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره وزير السياحة هشام زعزوع وعدد كبير من الجالية الصينية في مصر للاحتفال بالعام الصينى الجديد.

من جانبه، أعرب وزير السياحة هشام زعزوع خلال الاحتفال عن سعادته بعودة السياحة الصينية إلي مصر، مؤكدًا أنه خلال الشهر الماضي زار مصر حوالي 3 آلاف سائح صيني ومن المنتظر زيادة السياحة وعودتها إلى طبيعتها.

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