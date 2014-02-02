ميدو يوضح أسباب عدم إشراك محمد إبراهيم أساسيا

أوضح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أسباب الدفع بمؤمن زكريا أساسيا في مركز صانع الألعاب على حساب محمد إبراهيم أمام بتروجيت.

وتعادل الزمالك مع بتروجيت 2-2 في قمة الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وشارك إبراهيم كبديل في الشوط الثاني، وقدم أداء جيدا وسجل الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء.

وقال ميدو في تصريحات لقناة "الفضائية المصرية" عقب المباراة: "محمد إبراهيم من اللاعبين المميزين، ولكني أردت الدفع بلاعب أقوى بدنيا من أجل الضغط على أحمد الشناوي لاعب ارتكاز بتروجيت والذي تبدأ هجماتهم منه".

وتابع "مؤمن زكريا كان خيارا أفضل لي من أجل الضغط مبكرا على وسط بتروجيت، وشارك إبراهيم في الشوط الثاني".