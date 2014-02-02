تشامبرلين يقود آرسنال لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز علي كريستال بالاس

قاد أليكس تشامبرلين فريقه آرسنال الإنجليزي لاستعادة صدارة الدوري ، بفوزه علي كريستال بالاس بهدفين نظيفين ،في اللقاء الذي جري ضمن مباريات الجولة “24″ لبطولة الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

هدفا آرسنال سجلهما تشامبرلين في الدقيقتين “47،73″ ، ليرتفع رصيد آرسنال إلي “55″ نقطة في صدارة البطولة منتظرًا ما ستسفر عنه مواجهة منافسيه السيتي مع تشيلسي ، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند “23″ نقطة في المركز “17″.

بدأ آرسنال اللقاء بسيطرة تامة علي كافة مناطق الملعب ، فيما بقي كارديف في مناطقه ولم يجازف ، و كانت المحاولة الهجومية الأولي لآرسنال عن طريق مونريال في الدقيقة السابعة تصدي لها سبيروني حارس كريستال بالاس ، فيما مرت محاولة كازورلا في الدقيقة “11″ دون أن تحقق ما يطمح له المدفعجية بالتسجيل مبكرًا.

امتلك آرسنال الكرة بشكل كاسح لكن هجماته كانت قليلة قياسًا بوجود الكرة بين أقدام لاعبيه ، فيما كان التنظيم الدفاعي وغلق كافة المنافذ التي تؤدي إلي منطقة مرماه هي الطريقة التي لعب بها كريستال بالاس ، مع محاولة الوصول إلي مرمي آرسنال من خلال الهجمات المرتدة.

سبيروني تصدي لرأسية من كوسيليني في الدقيقة “34″ ، ونجح تشيزني في التعامل مع محاولة كاميرون جيروم في الدقيقة “38″ ، وضغط آرسنال بقوة في الدقائق الأخيرة و تصدي سبيروني لرأسية ميرتساكر في الدقيقة “42″ ، وسدد كوشيليني خارج المرمي في الدقيقة “44″ لينتهي الشوط الأول بالنتيجة التي بدأ بها.

بداية الشوط الثاني من المباراة جاءت علي هوي عشاق آرسنال ، فقد نجح تشامبرلين في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة “47″ بعد تمريرة رائعة من سانتي كازورلا وضعته في مواجهة الحارس سيبروني ، ليضع له الكرة في الزاوية العليا البعيدة أثناء خروجه لملاقاته .

حاول كريستال بالاس التعويض وهدد مرمي آرسنال بمحاولة لكاميرون جيروم تصدي لها تشيزني في الدقيقة لها تشيزني في الدقيقة “51″ ، ورد آرسنال بكرة لبودولسكي بعدها بدقيقتين ، وخرج جيروم ليحل محله باري بانان في الدقيقة “57″ في أولي تغييرات كريستال بالاس ، ومرت بعدها محاولة تشامبرلين دون جديد في الدقيقة “60″.

تحسنت المباراة بعد أن فتح كريستال بالاس خطوطه وأصبح يبادل آرسنال الهجوم ،ولاحت له فرصة عن طريق ديلاني في الدقيقة “62″ ، وأخري من باري بانان في الدقيقة “68″ ، فيما تدخل فينجر في الدقيقة “72″ ليجري أولي تغييرات آرسنال بخروج بودولسكي ليحل محله توماس روزيسكي.

تشامبرلين عاد من جديد ليهز شباك سيبروني في الدقيقة “73″ ليسجل الهدف الثاني له ولآرسنال في المباراة ، بعد اختراق رائع انهاها بتسديدة أرضية قوية فشل حارس كريستال بالاس في التصدي لها.

محاولة من مسعود أوزيل في الدقيقة “80″ تصدي لها سبيروني ، وفرصة ضائعة لكريستال بالاس عن طريق بولاسي من صناعة المجتهد مروان الشماخ الذي غادر الملعب بعدها ليحل محله دوايت جايل في الدقيقة “82″، وأخرج فينجر أوزيل ليحل محله جيبس ، وجيرو ليلعب بدلاً من نيكولاس بندنتنر في الدقيقة “84″، وتعددت محاولات كريستال بالاس في الدقائق الأخيرة عن طريق جايل وبولاسي وجوناثان بار لكن دون جديد ، لينتهي اللقاء بفوز آرسنال بهدفين دون رد.