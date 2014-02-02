ميسي: تاتا مختلف عن جوارديولا وفيلانوفا

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني عن شعوره بالحزن بسبب خسارة فريقه في الليجا بالجولة 22 بنتيجة 2-3 أمام فالنسيا على ملعب كامب نو.

وصرح ميسي في مؤتمر دعائي الأحد “أنا جيد ولكنه يوم سيء بسبب الخسارة، ولكن أنا سعيد بسبب مشاركتي في مباريات متتالية، الاصابة كانت سيئة ولكن هذه الأمور أصبحت طي النسيان”.

وبخصوص الفارق بين المدرب السابق تيتو فيلانوفا والحالي خيراردو تاتا مارتينو قال “الأول يشبه جوارديولا كثيرا بسبب السنوات التي قضياها معا، مارتينو مختلف”.

وأردف ميسي “ما حدث لتيتو “مرضه” كان سيئا وقاسيا للغاية، الفريق يحبه كثيرا، كانت ضربة قوية للجميع”.

وأضاف اللاعب “مع تاتا الأمور مختلفة، وهذا أمر ملحوظ”، مشيرًا إلى أن الأساليب الكروية التي يتبعها أخرى غير تلك التي كان يستخدمها فيلانوفا.

وأشار ميسي من ناحية أخرى إلى أن أصعب شيء في مسيرته كان القدوم لبرشلونة حيث أكمل “البداية من الصفر والوصول لهنا وعمري 13 عاما وترك أهلي، لم يكن لدي شيء مؤكد في برشلونة ولكن لا أندم، لقد أتيت لهنا لاكمال حلمي ونجحت”.

وبخصوص مونديال البرازيل الصيف المقبل علق اللاعب “التتويج به حلم لكل الشعب الأرجنتيني، ومنتخبنا نضج كثيرًا مؤخرًا”.

وكالات