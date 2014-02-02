إخلاء سبيل 9 من محررى شبكة” حصرى” المتهمين ببث أخبار تحريضية

قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن إخلاء سبيل 9 من محررى ومصورى شبكة حصرى , وذلك عقب توجيه التهم إليهم ونشر أخبار كاذبة وبث فيديوهات من تظاهرات الإخوان.

والمتهمون هم “محمد صلاح الدسوقى، إسلام محمد رضا ، عبد الرحمن رجب ، مصطفى خلف الله ، هند عبد الكريم ، دعاء مجدى ، علياء محمد ربيع ، نورهان ياسين خلف ، يحى خلف الله “من المنتمين الى شبكة “حصرى”.

ويباشر التحقيق المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل مع أربعة محررين ومصورين من شبكة “يقين” والمتهمون هم :” محمد أحمد محمد ، محمد عمر محمود ، أشرف توفيق ، محمود الحسينى محمد ، أياد رجب موسى”.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد داهمت أمس مقر شبكتى يقين وحصرى بشارع شامبليون وشارع محمد حلمي بمنطقة وسط القاهرة، بإذن من نيابة قصر النيل، وألقت القبض على المتهمين، وحرزت المضبوطات من أجهزة تصوير وبث.

وكان المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل، قد طلب تحريات الأمن الوطنى عن الشبكتين التي أكدت أنهما تنتميان للإخوان وتعملان على بث أخبار “كاذبة”.