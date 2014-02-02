Rihanna تغرّد تعاطفاً مع مقتل جندي برازيلي

شغلت Rihanna متابعيها على موقع تويتر اليوم بعدما غرّدت معبرةً عن حزنها الشديد لمقتل الشاب البرازيلي Thiago.

وتعاطفت Rihanna مع قضية Thiago البالغ من العمر 14 عاماً، وهو جندي في سلاح البحرية البرازيلية، وقامت بوضع صورته على غلاف صفحتها الخاصة على موقع تويتر،حيث تمنت له أن يرقد بسلام، فيما دعت جميع معجبيها إلى تقديم الدعم إلى أهله وأصدقاءه في هذا الوقت العصيب.

وتوالت التغريدات حول الموضوع حتى أصبح هاشتاغ "#RIPThiago " من المواضيع الأكثر تداولاً على الموقع في غضون ساعتين فقط.

يذكر أن Thiago هو جندي في سلاح البحرية البرازيلية قتل بوحشية نتيجة أحداث أليمة، وذهبت كل من أمه وأخته ضحيتها أيضاً.

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