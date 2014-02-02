الشرطة تلقي القبض على تشكيل عصابي ببنها بعد تبادل إطلاق النيران

نجحت مباحث بنها ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش، وذلك عقب مطاردة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية.

جاء هذا أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة بنها ; لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، وأثناء إستيقاف السيارة رقم (ق ج س 7619 مصر)، قاما مستقليها بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه القوات، فقامت القوات بمادلتهما إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما.وهم كلٍ من إسلام . م . ج – وشهرته إسلام الجابرى –37 سنة– عاطل – ومقيم بدائرة القسم – مسجل شقى خطر فرض سيطرة – وسبق إتهامه إتهامه فى 8 قضايا ( سلاح ، سرقة ، مخدرات) ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام، وهاتف محمول ) ( مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن)، وسيد . س . س – وشهرته السيد هيستك –27 سنة– عاطل – ومقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع ، وطلقة حية من ذات العيار، وفارغ لطقة خرطوش ، وهاتف محمول ) ( مصاب بطلق نارى باليد اليمنى)، وصفاء . أ . ف –29 سنة– ربة منزل – ومقيمة بدائرة القسم.

وتم نقل المتهمين المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة.