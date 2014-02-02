الداخلية: ضبط 7 إخوان بتهمة التحريض على العنف ضد الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي

صرح مسؤول بمركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه فى إطار قيام بعض أعضاء جماعة الإخوان باستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك ” للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية،فقد قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية باستخدام التقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لتتبع تلك العناصر لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة.

وتمكنت من ضبط (7) من القائمين على إدارة تلك المواقع، التى تبث التحريض على أحداث العنف ، واستهداف المواطنين ، وتصنيع المتفجرات، والتى تحمل عبارات التهديد،والمتهمين هم ”أحمد ع.س” طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر ، ومقيم بحلوان القاهرة، والقائم على إدارة عدد (7) صفحات على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط زجاجة متوسطة الحجم بداخلها كمية من المواد الصلبة والمختلطة بمادة بارود متفجرة وسلاح أبيض ” سنجة “ وماسك للوجه وكيس بلاستيك يحوى كمية كبيرة من الكمامات الطبية وكمية من الأوراق المطبوعة المعدة للتوزيع تدعو إلى العنف ضد الدولة ومجموعة من المعلقات والكتابات المؤيدة لتنظيم جماعة الإخوان.

كما تم تتبع وضبط القائمين على (3) صفحات على موقع “فيس بوك” للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، وهم المدعو”محمد . م . ع” ومقيم كفرالشيخ والقائم على إدارة إحدى تلك الصفحات.

وبعد تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفرالشيخ ، وتبين عدم تواجده .

> وبتفتيش مسكنه تم ضبط كيسة حاسب وحاسب محمول ” لاب توب ” وسويتش وراوتر مزود بخاصية الهوائى .

وتبين استخدامها فى عمل شبكة توزيع خدمات إنترنت داخلية لـ ( 5 ) أشخاص نظير أجر مادى ،وهم المدعو ”أحمد . م . م ” ومقيم بالعاشر من رمضان بالشرقية ،والقائم على إدارة إحدى تلك الصفحات إذ قرر قيامه بتوصيل عدة وصلات إلى الشقق المجاورة له بمقابل مادى ،وبالفحص تبين أن إحدى الوصلات بمسكن ” البراء أ.م” سن 21 ، طالب بكلية إعلام جامعة الأزهر ، ومقيم بالعاشر من رمضان، وتم ضبط كيسة كمبيوتر ” المستخدمة فى الواقعة ” ،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

والمدعو ” فرج م.ع” ومقيم بكفرالشيخ القائم على إدارة إحدى تلك الصفحات وبتفتيش مسكنه تم ضبط حاسب محمول ” لاب توب ” كيسة حاسب آلى و راوتر وجهاز تقوية الإشارة وسويتش وطبنجة صوت خزينة فارغة من الطلقات ،إذ تبين قيامه بعمل شبكة توزيع خدمات خدمة إنترنت داخلية ( 80 ) شخص بمقابل مادى .

كما تم تتبع وضبط القائمين على إدارة إحدى تلك الصفحات والتى تحرض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية.. وهم المدعوة “ميساء س . ز ” مقيمة بمحافظة الشرقية القائمة على إدارة تلك الصحفة ،وتبين قيام نجلها “بلال س.م” سن 18 طالب ، بعمل وصلة خدمة إنترنت لآخر يدعى “معاذ ع.م” سن 19 طالبة بكلية التجارة جامعة بنها ، ومقيم بذات العنوان.

وتم ضبط المذكوران بحوزة الأول جهاز حاسب آلى محمول ” لاب توب ” ، وجهاز روتر ،وبحوزة الثانى جهاز حاسب آلى ، وهاتف محمول بفحص تبين وجود آثار ودلائل لصور الصفحة المشار إليها وصفحات أخرى .

كما تم تتبع وضبط القائمين على إحدى الصفحات على موقع “فيس بوك” للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية وهو المدعو “خالد خ.خ ” مقيم بالقاهرة والقائم على إدارة تلك الصفحة ومشترك ضمن القائمين على إدارة (9) صفحات أخرى خاصة بالتحريض على العنف ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية وبحوزته جهاز حاسب آلى.

وتم ضبط أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة بحوزة المتهمين وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة ، إذ وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات ، خاصةً المواد أرقام 43 ، 95 ، 171 ، 172 ، من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.