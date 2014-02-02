أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الزراعة: توزيع احتياجات الأسمدة لزراعة القمح بموسم الصيف

Google+ Print
وزير الزراعة: توزيع احتياجات الأسمدة لزراعة القمح بموسم الصيف وزير الزراعة: توزيع احتياجات الأسمدة لزراعة القمح بموسم الصيف

استعرض الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرير الوزارة الخاص، بتوفير احتياجات المحافظات من الأسمدة الزراعية، وذلك خلال جلسة مجلس المحافظين التى انعقدت صباح اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أبو حديد، حسب بيان أصدره اليوم، على النهوض بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوى والأسمدة خاصة لمحصول القمح، نظراً لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين .
> 1
> وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة.

وأضاف أنه تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوى منذ 10/10/2013، وذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم، لافتاً إلى أن الجمعيات الزراعية وفرت أكثر من 76% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365