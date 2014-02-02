مقتل 83 شخصاً بالبراميل المتفجرة في حلب بسوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “طائرات هليكوبتر عسكرية سورية ألقت مزيداً من البراميل المتفجرة على مدينة حلب “، وهو ما يصل بعدد القتلى الى 83 في أحدث قصف من هذا النوع الذي يعتبره كثيرون “جريمة من جرائم الحرب”.

وبحسب وكالة رويترز أوضح المرصد إن “أغلب القتلى الذين سقطوا منذ يوم الجمعة مدنيون من الأحياء الواقعة في شرق المدينة ومن بينهم نساء وأطفال”.

ولاقى استخدام هذا السلاح، الذي يتألف من اسطوانات أو براميل معبأة بالمتفجرات والشظايا المعدنية إدانة دولية وندد به وفد المعارضة السورية في محادثات السلام الأخيرة في سويسرا والدول الغربية التي تسانده.