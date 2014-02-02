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الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة

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الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة

2 فبراير 2014 | 7:34 مساءً

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علي الحاج

علي الحاج

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية ، عن نية الرجل الثاني في “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” ، علي بن حاج ، الترشح  للإنتخابات الرئاسية التي ستجري في إبريل القادم.

وقال بن حاج  من أمام مقر الوزارة  اليوم الأحد 2 فبراير،  حيث قرر أخذ استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف “الحاج” بجانبه ، أن الإعلان عن الترشح سيكون “في الوقت المناسب”، معتبرا تأخير الإعلان “أمراً استراتيجيا تماماً كما يفعل الرئيس بوتفليقة الذي أراد مراوغة الجميع بحنكته السياسية”، حسب رأيه.
> وأشار في نفس الوقت إلى أن ذلك حقاً من حقوق المواطن.

أكد  علي بن حاج، أنه سيعمل في حال انتخابه على إجراء بعض التغييرات على برنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، المحظورة، في بعض الأمور والمبادئ التي يمكن أن يستفيد منها عامةً الشعب الجزائري، والتي تتماشى مع المتغيرات الجديدة في المجتمع.

ولفت ، إلى أن القانون الخاص بالمصالحة الوطنية في مادته السادسة يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وخوض الصراع الانتخابي سواء ترشح الرئيس بوتفليقة أو لم يترشح، حسب قوله.

2014-02-02

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