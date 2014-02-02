رغدة : قاتلو والدى ميليشيات وليسوا "جيش حر"

رفضت الفنانة رغدة أن يتم تداول خبر مقتل والدها تحت عنوان "مقتل والد الفنانة رغدة على يد الجيش السورى الحر"، معبرة أن هؤلاء الأفراد ليسوا بجيش سورى حر، فهم مثل الميليشيات التى حاولت دخول مصر تحت مسمى الجيش الحر.

> وأضافت رغدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على فضائية "CBCextra" : كما يرفض المصريون أن يتم قول الجيش المصرى الحر على هذه الميليشيات، فهى ترفض أن يطلق على هؤلاء الأفراد الجيش السورى الحر.