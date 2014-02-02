عمرو السماك يلتقى الجانب الإيطالى لبحث دعم التنمية المستدامة للمحميات

يعقد الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة مع ممثلين عن الجانب الإيطالى لمناقشة تفاصيل مشروع دعم التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية وخاصة محمية وادى الريان ووادى الحيتان ومشروع متحف الحفريات الخاصة بالحوت الذى تم اكتشافة فى وادى الريان بالفيوم وواحة سيوة ووادى جمال.

ومن جهته قال الدكتور عمرو السماك رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن لجنة تطوير المحميات الطبيعية وتوفير الموارد المالية لها قاموا بزيارة 5 محميات طبيعية بمحافظة جنوب سيناء وهى رأس محمد وسانت كاترين وأبو جالوم ونبق وطابا، على مدار 4 أيام منذ الثلاثاء لدراسة متطلبات تطوير المحميات وكيفية تطوير مواردها.

وأشار السماك أن اللجنة المشكلة من قطاع المحميات الطبيعية بالوزارة والإدارة المالية وحماية البيئة ومكتب رئيس الجهاز والشئون الهندسية لبحث الترميمات ورفع الكفاءة وأنه جارى حساب التكلفة الإجمالية وسبل تمويلها حيث إن المشروع سيموله إدارة المشروعات للجهات المانحة بالإضافة لميزانية الجهاز حيث سيتم تقسيم المشروع على مراحل لدراسة المحميات الخمسة وكيفية التطبيق.