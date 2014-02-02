صندوق التمويل العقارى يطرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز

أعلن مصدر مسئول بصندوق التمويل العقارى، أنه تم طرح 6 آلاف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد، بعد انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير الوحدات وتقييمها.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الصندوق مستعد لتلقى طلبات لحجز هذه الوحدات بدءا من اليوم، وذلك فى مدن أكتوبر والعبور وبرج العرب والعاشر من رمضان والسادات وسوهاج الجديدة.

وأشار إلى أن شروط حجز الوحدات ألاّ يقل دخل المواطن عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 1750 للأعزب ولا يزيد عن 2500 للمتزوج، وأن يقوم المتقدم بدفع حوالى 40% من سعر الوحدة طبقا لمعدل الدخل.