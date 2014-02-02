أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صندوق التمويل العقارى يطرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز

Google+ Print
صندوق التمويل العقارى يطرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز صندوق التمويل العقارى يطرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز

أعلن مصدر مسئول بصندوق التمويل العقارى، أنه تم طرح 6 آلاف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد، بعد انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير الوحدات وتقييمها.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الصندوق مستعد لتلقى طلبات لحجز هذه الوحدات بدءا من اليوم، وذلك فى مدن أكتوبر والعبور وبرج العرب والعاشر من رمضان والسادات وسوهاج الجديدة.

وأشار إلى أن شروط حجز الوحدات ألاّ يقل دخل المواطن عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 1750 للأعزب ولا يزيد عن 2500 للمتزوج، وأن يقوم المتقدم بدفع حوالى 40% من سعر الوحدة طبقا لمعدل الدخل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365