مساعد وزير الصحة: عصابات "تجارة الأعضاء" لن تتوقف عن نشاطها

علق الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا على زراعة الأعضاء، على كشف عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية، مؤكداً أن تواجد هذه العصابات لن يتوقف بشكل نهائى مثلها مثل أى نشاط مخالف للقانون.. فمثلاً "الإرهاب لم يتوقف رغم وجود قوانين صارمة لمكافحته".

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من ذلك شهد نشاط تلك العصابات انخفاضا واضحا خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب صدور قانون زراعة الأعضاء، بجانب الجهد الذى تقوم به اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، لتنظم إجراء ذلك النوع من الجراحات بما يضمن عدم وجود شبه اتجار بها، والحد من إجرائها بشكل مخالف للقانون.

وأكد انه منذ سنوات كان يتم الكشف عن تلك العصابات بشكل شبه يومي، لكن حالياً يتم الكشف عن عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية على فترات متباعدة تصل لعدة أشهر، موضحاً أنه يوجد حاليا 35 مركز طبي، حكومى وجامعى وخاص، تم ترخيصهم من قبل اللجنة العليا لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، وتحديدا ًلزراعة الكبد والكلى.