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بالفيديو..محمد بن راشد ورئيس وزراء ايطاليا يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين

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بالفيديو..محمد بن راشد ورئيس وزراء ايطاليا يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالفيديو..محمد بن راشد ورئيس وزراء ايطاليا يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ودولة إنريكو ليتا رئيس وزراء جمهورية إيطاليا مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.


> حضر مراسم التوقيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.


> وتختص مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون بين دبي إكسبو 2020 وميلان إكسبو 2015 وقعها عن جانب إكسبو دبي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو دبي وعن الجانب الإيطالي السيد جيو سي سي سالا المفوض العام لإكسبو ميلان 2015.


> وتتناول مذكرة التفاهم الثانية التعاون بين مؤسسة دبي للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة و وكالات الجمارك والامتيازات التجارية الإيطالية حيث وقعها عن جانب موانئ دبي سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في المنطقة الحرة بدبي وعن الجانب الإيطالي سعادة جورجيو ستاراس سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.


>    وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مذكرتي التفاهم ..معربا سموه عن أمله في أن تكونا فاتحتا خير لتدعيم جسور التواصل الثقافي والتجاري والسياحي بين البلدين .

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