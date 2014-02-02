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بالفيديو.. استقالة 59 من “وفد كفر الشيخ”

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بالفيديو.. استقالة 59 من “وفد كفر الشيخ” بالفيديو.. استقالة 59 من “وفد كفر الشيخ”

حزب الوفد

قال عبدالنبي  محمد موسى، عضو حزب الوفد، إن 58 من أعضاء حزب الوفد بلجنة الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ تقدموا باستقالتهم الجماعية  للحزب وتم تسليم نسخة من الاستقالة لأمانة الحزب.

وأضاف أن الاستقالة التي تقدم بها سببها”عدم تمثيل الشباب بعدد مناسب بالمواقع التنظيمية للحزب على جميع المستويات من اللجنة العامة للمحافظة إلى لجان المراكز حيث إن أكثر من 95%من أعضاء اللجنة العامة للمحافظة والتي تتراوح مابين 70 لـ  75 شخصية تتراوح أعمارهم مابين 50 و60  سنة”

وأكد أن من بين أسباب الاستقالة المجاملة في إسناد المواقع التنظيمية داخل الحزب لأشخاص بعينهم دون النظر إلى كفاءته الشخصية التي تتولى المواقع، وأشار إلى أن هناك تهميش للأعضاء الجدد خاصة بعد ثورة 25يناير.

 

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