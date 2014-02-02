خسارة مذلة لنابولي امام أتالانتا

روما، (إفي): تعرض نابولي لخسارة مفاجأة ومذلة خارج ملعبه اليوم أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

جاءت الثلاثية خلال الشوط الثاني، حيث افتتحها الأرجنتيني جيرمان جينيس من تسديدة خدعت الحارس الإسباني بيبي رينا لتتسرب الكرة من بين يديه الى الشباك.

وعاد جينيس ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه باستغلال لهفوة جديدة ولكن هذه المرة من تشتيت خاطيء للاعب الوسط السويسري جوخان إينلر.

ومن خطأ ساذج في الرقابة نجح الأرجنتيني الآخر ماكسيميليانو موراليز من توقيع الهدف الثالث.

وبتلك النتيجة تجمد رصيد نابولي عند 44 نقطة ليبقى في المركز الرابع بجدول الكالتشو، فيما رفع أتالانتا رصيده الى 27 نقطة في المركز الـ12.

على صعيد آخر تفوق فيرونا على مضيفه ساسولو بهدفين لواحد ليخطف المركز الخامس من إنتر ميلانو مؤقتا ببلوغه النقطة 35 بفارق نقطتين عن النيراتزوري.

وتزايدت معاناة ساسولو القابع في المركز قبل الاخير بـ17 نقطة.

تقدم الضيوف بهدف ذاتي لمانفريديني وعزز المخضرم لوكا توني النتيجة بهدف آخر وقلص فلورو فلوريس الفارق لساسولو في الدقيقة الاخيرة.

كما نجح لاتسيو في العودة من فوز ثمين خارج قواعده امام كييفو فيرونا بهدفين دون رد سجلهما أنطونيو كاندريفا والسنغالي دياو كيتا.

وظفر "نسور روما" بالنقطة 31 ليرتقوا للمركز التاسع، نظير 18 لكييفو في المركز الـ16.

وانتهت مواجهة كاتانيا وليفورنو بتعادل مثير 3-3.