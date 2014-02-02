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حارس النصر: الفوز بالكأس على حساب الهلال؟ طبيعي

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حارس النصر: الفوز بالكأس على حساب الهلال؟ طبيعي حارس النصر: الفوز بالكأس على حساب الهلال؟ طبيعي

وصف عبد الله العنزي حارس مرمى فريق النصر، فوز فريقه بكأس ولي العهد، على حساب الهلال بالشيء الطبيعي.

وطالب العنزي بعدم تضخيم الأمر، كونه من العادي أن يحقق النصر بطولة أو أكثر في كل عام.

وقال العنزي عقب الفوز 2-1 يوم السبت"فوز النصر بكأس ولي العهد شيء طبيعي، وعلى الجميع أن يتعاملوا مع ما تحقق على أنه أمرا عاديا، وعليهم عدم تكبير الموضوع."

وتابع العنزي لصحيفة الإقتصادية "من المفترض أن يحقق النصر كل عام بطولة أو أكثر".

وأضاف العنزي "في الملعب هناك رجال يتحملون المسؤولية، وكان هدفنا جميعا قبل المباراة أن نفوز بأي طريقة ومهما كلفنا الأمر."

النصر حقق لقب الكأس الثالث في تاريخه، بينما ظل الهلال أكثر الأندية فوز باللقب برصيد 12 مرة.

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