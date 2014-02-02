-البهار الأسود:نكهته حارّة، تميل إلى الحموضة.
-بودرة القرفة:تستعمل في الأطباق والحلويات.
-عيدان القرفة: تمنع رائحة الطعام النفّاذة.
-الهال الأخضر: يستعمل، خصوصاً، في المطبخ الهندي.
-حبوب الكزبرة:تستعمل في طهو الحبوب.
-بودرة الكزبرة: تستعمل كإضافة للطعام.
-الكمّون:يستعمل في طهو الدجاج واللحوم.
-جوزة الطيب: تستعمل في الصلصات البيضاء والحلويات.
-القرون الحمراء الطويلة:حارّة للغاية، تستعمل في جميع الأطباق.
-القرون الحمراء الصغيرة: تستعمل في أطباق المطبخ الإيطالي، خاصّة.
التوابل الأكثر استهلاكاً في المطبخ
-البهار الأسود:نكهته حارّة، تميل إلى الحموضة.