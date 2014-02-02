التوابل الأكثر استهلاكاً في المطبخ

-البهار الأسود:نكهته حارّة، تميل إلى الحموضة.

-بودرة القرفة:تستعمل في الأطباق والحلويات.

-عيدان القرفة: تمنع رائحة الطعام النفّاذة.

-الهال الأخضر: يستعمل، خصوصاً، في المطبخ الهندي.

-حبوب الكزبرة:تستعمل في طهو الحبوب.

-بودرة الكزبرة: تستعمل كإضافة للطعام.

-الكمّون:يستعمل في طهو الدجاج واللحوم.

-جوزة الطيب: تستعمل في الصلصات البيضاء والحلويات.

-القرون الحمراء الطويلة:حارّة للغاية، تستعمل في جميع الأطباق.

-القرون الحمراء الصغيرة: تستعمل في أطباق المطبخ الإيطالي، خاصّة.