عجينة البيتزا السريعة

المقادير:

- كوبان من الدقيق

- نصف كوب من الحليب

- بيضة

- معلقة صغيرة من الملح

- ملعقة صغيرة من السكر

- ملعقة كبيرة من الخميرة

- ربع كوب من الزيت

طريقة التضير:

1- يمزج كلّ من الطحين والسكر والملح، وتخفق هذه المكوّنات جيّداً.

2- ثم، يضاف تدريجياً:الخميرة، فالحليب، وأخيراً الزيت. تخفق هذه العجينة حتى تتجانس وتتماسك.

3- ترقّ العجينة مع القليل من الطحين على الطاولة، ثمّ تغطى بقطعة قماش وتدع لتختمر في مكان دافئ، لمدة 45 دقيقة.

4- بعدها، تفرد وتوضع عليها صلصة الطماطم والمكونات المرغوبة.

5- تخبزعجينة البيتزا لمدة تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة في فرن متوسط الحرارة، وتقدّم ساخنة.