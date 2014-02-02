عجينة البيتزا السريعة

المقادير:
- كوبان من الدقيق
- نصف كوب من الحليب
- بيضة
- معلقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من السكر
- ملعقة كبيرة من الخميرة
- ربع كوب من الزيت
طريقة التضير:
1- يمزج كلّ من الطحين والسكر والملح، وتخفق هذه المكوّنات جيّداً.
2- ثم، يضاف تدريجياً:الخميرة، فالحليب، وأخيراً الزيت. تخفق هذه العجينة حتى تتجانس وتتماسك.
3- ترقّ العجينة مع القليل من الطحين على الطاولة، ثمّ تغطى بقطعة قماش وتدع لتختمر في مكان دافئ، لمدة 45 دقيقة.
4- بعدها، تفرد وتوضع عليها صلصة الطماطم والمكونات المرغوبة.
5- تخبزعجينة البيتزا لمدة تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة في فرن متوسط الحرارة، وتقدّم ساخنة.