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القبض على عناصر إخواني بتهمة التحريض على التظاهر والتعدي على الأمن بالمنوفية

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القبض على عناصر إخواني بتهمة التحريض على التظاهر والتعدي على الأمن بالمنوفية القبض على عناصر إخواني بتهمة التحريض على التظاهر والتعدي على الأمن بالمنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، أحد عناصر تنظيم الإخوان لقيامه بالتحريض على العنف والتظاهر وحث المشاركين بالمسيرت بالتعدى على قوات الشرطة.

جاء هذا فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط عناصر تنظيم الإخوان المتورطة فى أعمال التحريض والمشاركة فى أعمال العنف التى تشهدها البلاد ،حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط “أسامه . ج . ح” , 41 سنة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة السادات ، وبحوزته ( 150 لافته مدون عليها شعارات رابعة وعبارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، عدد من صور الرئيس المعزول ، جوال بداخله كمية من كبيرة من أحجار البازلت ، كمية من المسامير ، زجاجة بداخلها مادة البنزين ، دراجة بخارية عبارة عن “توك توك” بدون لوحات معدنية).

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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