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جعفر وأوباما في تشكيل الزمالك لمباراة بتروجيت

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جعفر وأوباما في تشكيل الزمالك لمباراة بتروجيت جعفر وأوباما في تشكيل الزمالك لمباراة بتروجيت

اختار أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك اللعب بتشكيل مختلف عن لقاء المنيا، وذلك وهو يواجه بتروجيت عصر اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

محمود فتح الله وأحمد سمير خرجا من قائمة المباراة.. ودخل ياسر إبراهيم وحازم إمام في مكان الثنائي.

ويلعب في الدفاع مع ياسر إبراهيم وحازم إمام، الثنائي محمد عبد الشافي وصلاح سليمان.

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وسط الملعب استمر على حاله فيما يخص ثنائي الارتكاز، إذ يعول ميدو على نور السيد وأحمد توفيق لغلق المساحات أمام الخط الخلفي للفريق الأبيض.

أما الجانب الهجومي للزمالك فقد اختلف كثيرا، إذ يجلس محمد إبراهيم على الدكة، ويظهر في مكانه الناشئ الواعد يوسف إبراهيم "أوباما" الذي لم يتجاوز عامه الـ19.

ويلعب مع أوباما، عمر جابر ومؤمن زكريا خلف رأس حربة وحيد، ليس أحمد علي كما كان في المباراة الماضية بل أحمد جعفر.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: عبد الواحد السيد

الدفاع: حازم إمام - صلاح سليمان - ياسر إبراهيم - محمد عبد الشافي

الوسط: نور السيد - أحمد توفيق - عمر جابر - مؤمن زكريا - يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: أحمد جعفر

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