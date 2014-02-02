أبو زيد يسلم قانون شغب الملاعب لاعتماده في الدور الثاني

(/أ ش أ/) - انتهى طاهر أبو زيد وزير الرياضة، من الاطلاع على قانون مكافحة الشغب، وذلك بعد ما انتهت لجنة الأزمات بوزارة الرياضة من إعداده.

وسيتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة، ليتم عرضه على رئاسة الجمهورية قبل اعتماده بشكل رسمي حتى يتم تطبيقه على بطولة الدوري الممتاز في الدور الثاني والذي من المفترض أن يشهد عودة الحضور الجماهيري.

وأوضح بيان وزارة الرياضة اليوم الأحد، أن لجنة الأزمات تتكون من باسل عادل أمين اللجنة وأسامة خليل نجم الإسماعيلي الأسبق، ومصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، ومندوب عن وزارتي الداخلية والدفاع، والعديد من الشخصيات الرياضية.

وسيتم إصدار القانون تحت مسمى "سلامة الجماهير"، ويحتوى على عدد من البنود التي تنظم تواجد الجماهير في المباراة، بالإضافة لتقنين روابط الجماهير ومنع استخدام السياسة في الرياضة، ومحاربة التعصب، كما سيتم تحديد التوقيت والمساحة المكانية لتنظيم الأحداث الرياضية.

كما سيتضمن القانون، التوضيح لمفاهيم كل المتواجدين على الملاعب واختصاصاتهم من لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين، بالإضافة لتحديد بعض العقوبات منها السالبة للحرية أوالغرامات أو الإثنين معا، وذلك طبقا للجريمة التي ارتكبها كل فرد من المشاركين في العملية الرياضية، حيث تصل أقصى عقوبة للسجن إلى 7 سنوات.

وقامت لجنة الأزمات بالاستعانة بأحد المستشارين الكبار بمجلس الدولة، وقام بمراجعة كافة العقوبات بالقانون الجديد لضمان عدم تعارضها مع قانون الجنايات.