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جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والداخلية

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جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والداخلية جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والداخلية

(/أ ش أ/) - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدا الإثنين في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام، الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي والداخلية، على أن يعاونه وائل مصطفى ومحمد الورداني، ومحمود الشرقاوي حكما رابعا.

ويدير محمد علي شطا لقاء الرجاء ومصر المقاصة، ويعاونه محسن جادو وإيهاب فخري، والحكم الرابع محمود سعد.

أما مباراة المقاولون والجونة فيديرها الحكم محمد حسن، ويعاونه محمود كثير ومحمد عبد المنعم والحكم الرابع خالد منسي.

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