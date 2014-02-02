التحقق مع 10 متهمين لجلبهم طن هيروين للبلاد عبر باكستان بالغردقة

بدأت نيابة البحر الأحمر برئاسة المستشار ياسر أبو الوفا المحامي العام للنيابة، تحقيقات موسعة في شأن واقعة ضبط سفينة قامت بالدخول للمياه الإقليمية المصرية بطريق غير شرعي قادمة من باكستان، وعلى متنها شحنة هائلة من المخدران والمتمثلة في قرابة طن كامل من مخدر الهيروين،إذ يباشر فريق عمل من النيابة تحقيقات مع 10 متهمين ألقي القبض عليهم، من بينهم 8 متهمين من طاقم المركب ،وتم إلقاء القبض عليهم بأثناء عملية ضبط المركب.

وبدأ فريق محققي النيابة برئاسة المستشار معتز مجاهد رئيس نيابة حوادث البحر الأحمر، التحقيق مع المتهمين وهم 6 هنود، و2 من سوريا من طاقم المركب ،بالإضافة إلى متهمين إثنين آخرين مقبوض عليهما الأول يوناني الجنسية ،تم ضبطه بالإسكندرية والثاني مصري ،وتم ضبطه في السويس، إذ وصلت شحنة المخدرات لصالحهما ومتهمين آخرين وفقاً لما كشفت عنه تحريات أجهزة الأمن.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم دخول حدود المياه الإقليمية بدون إذن أو ترخيص مسبق، وجلب مخدرات، واستخدام أجهزة لاسلكية غير مصرح بتداولها داخل البلاد، والمتمثلة في أجهزة اتصالات فضائية “الثريا”.

وكانت تحريات إدارة مكافحة المخدرات وأجهزة أمنية أخرى، قد كشفت أن سفينة قادمة من باكستان، تحمل كميات هائلة من مخدر الهيروين تتجاوز الطن، وأنها دخلت المياه الإقليمية المصرية (بمنطقة سفاجا) لصالح شخص يحمل الجنسية الإماراتية و 3 مصريين وآخر يوناني الجنسية ضبط بحوزته أجهزة اتصالات “الثريا” الفضائية و مبلغ 30 ألف يورو و 15 ألف دولار أمريكي.

وتم استصدار الإذن اللازم من النائب العام المستشار هشام بركات لضبط وإحضار طاقم السفينة المذكورة، وكذلك المتهمين الذين جاءت لصالحهم الشحنة.

وقام رجال جهاز المخابرات يعاونهم رجال حرس الحدود ومكافحة المخدرات، بإجراء عملية حصار للسفينة في عرض البحر، غير أن المتهمين من طاقم السفينة سارعوا إلى إلقاء البضاعة من المواد المخدرة في المياه، وأضرموا النيران سريعاً في أرجاء عدة من السفينة تفادياً لإلقاء القبض عليهم.

وتمكن رجال أجهزة الأمن من إفشال مخطط المتهمين وضبطهم على وجه السرعة وإلقاء القبض عليهم وإطفاء النيران بالسفينة،كما سارعت قوات البحرية وأجهزة الأمن باتخاذ إجراءات فورية نحو إنقاذ البضاعة التي ألقاها المتهمون وانتشالها من المياه باعتبار أنها أدلة الإثبات ضد المتهمين على قيامهم بجلب والإتجار في المخدرات.

وكان فريق العمل من محققي نيابة البحر الأحمر ،قد انتقل على الفور، وشارك في عملية ضبط الجناة ومعاينة السفينة التي استخدمت في تهريب المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.