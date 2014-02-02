ضبط 9 قنابل يدوية بحوزة إخواني بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان وبحوزته 9 قنايل يدوية لاستخدامها فى التعدى على قوات الشرطة خلال التظاهرات.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى القضاء على الإرهاب والتعامل الفورى والحازم مع كافة أشكال الخروج عن القانون وبث الطمأنينة ‏فى نفوس المواطنين, وتأمين أقسام ونقاط الشرطة،لذا تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان ويدعى ” عبد الرحمن . أ . أ ” , طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة, وبحوزته ”9″ قنابل يدوية محلية الصنع وكباس محلى لإطلاق الطلقات الخرطوش وقناع وكمامة ووواقى خرطوش، وذلك لقيامه بإلقاء قنبلة تجاه الأهالى خلال مشاركته فى إحدى المسيرات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى المسيرات التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه نظير كل مسيرة يشارك بها.