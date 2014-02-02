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التنمية المحلية: قروض لتمويل الطاقة الشمسية.. ومشكلة انقطاع الكهرباء عارضة

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التنمية المحلية: قروض لتمويل الطاقة الشمسية.. ومشكلة انقطاع الكهرباء عارضة التنمية المحلية: قروض لتمويل الطاقة الشمسية.. ومشكلة انقطاع الكهرباء عارضة

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن هناك قروضًا ستوجه لمشروعات الطاقة الشمسية تشارك فيها إلى جانب مبادرة تقدم بها الشيخ صالح كامل أحد رجال الاعمال السعوديين بقيمة نصف مليار دولار يشارك فيها البنك المتحد، وستوجه القروض للمشروعات التنموية الخاصة بالشباب .

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاحد برئاسة الدكتور حازم الببلاوى أن الحكومة ستدخل بقوة فى مشروعات الطاقة الشمسية وستبدأفى المصالح الحكومية .

وأشار إلى أنه يجرى دراسة قانونية لدخول التيار الكهربائى للعشوائيات، مؤكدًا أن مشكلة انقطاع التيارالكهربائى التى حدثت عارضة ولن ينقطع التيار الكهربي خلال الصيف .

كما اكد أن مشكلة البناء والتعدى على الاراضى الزراعية ستصبح تحت السيطرة بعد تطبيق نظام الاحوزة العمرانية ، وستم تعديل القانون لتغليظ العقوبة فى حال التعدى على الأراضى الزراعية .

ا ش ا

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