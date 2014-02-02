تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لحمدان بن محمد

دشن امس الموقع الرسمي الخاص بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على شبكة الإنترنت وذلك تزامناً مع ذكرى تولّي سموه ولاية عهد الإمارة، وفي خطوة تترجم حرص سموه الدائم على تعزيز مستوى التواصل مع شعب الإمارات والمقيمين فيها، وكذلك كافة المهتمين بالشأن الإماراتي من مختلف بقاع العالم.

توجيهات القيادة

ويتيح الموقع (www.hamdan.ae) وسيلة للاقتراب من شخصية سموه والتعرّف على أبرز إنجازاته كمسؤول له إسهام رئيس في ترسيخ أسس النهضة الشاملة في دولة الإمارات في ضوء التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

كذلك يمكن الوصول عبر النطاق العربي (حمدان.امارات) إلى الموقع الذي رُوعي في تصميم صفحاته الرئيسية والفرعية أن يأتي تبويبها محققاً لأقصى درجات السهولة لزواره في الوصول إلى ما يسعون لمطالعته من معلومات وأخبار وصور ومقاطع فيديو تتعلق بسمو ولي عهد دبي.

تبويب سلس

ويتميّز الموقع الجديد بتبويبه الذي يمكّن الزوار من الاطلاع على المعلومات والأخبار الخاصة بسمو ولي عهد دبي - والمشفوعة بالصور ومقاطع الفيديو فائقة الوضوح - بيسر ووضوح كاملين، كما يمنح الموقع ميزة التواصل المباشر مع سموه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر - انستغرام - يوتيوب)..

حيث تحمل الصفحة الرئيسية للموقع روابط يمكن من خلالها النفاذ المباشر إلى صفحات سموه على تلك المنصات التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن محمد اهتماماً شخصياً كبيراً وتحظى بعدد ضخم من المتابعين سواء من داخل الدولة أو المنطقة العربية وكافة أقطار العالم.

حمدان بن محمد:

«يتمتع الوالد محمد بن راشد بجوانب إنسانية فريدة، لا تقتصر على دوره كرب عائلة لأفراد أسرته، وإنما أيضاً كونه رب عائلة لشعبه، وهو ما يتمثل في حرصه الدائم على متابعة شؤون وهموم الناس من خلال قنوات متعددة، فهو لا يكتفي بما يصله عبر طاقم العاملين حوله، وإنما يحرص على انتهاز كل فرصة ممكنة للتواصل المباشر مع الناس، أينما كان موقعهم، ما أكسبه حب واحترام وتقدير الجميع مواطنين ووافدين».

«تعلمت من محمد بن راشد أن القيادة ليست تشريفاً، وإنما مسؤولية ضخمة، وتعلمت منه أن حب الوطن يتجسد بالعمل الدؤوب في خدمته، وأنه من خلال الالتزام بتحقيق الريادة في مختلف المجالات يمكننا مواصلة مسيرة الرخاء والازدهار وتحقيق أحلام وطموحات شعبنا في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة».

«لعلي أستطيع من خلال أشعاري وقصائدي أن أُدخل الفرح إلى قلوب الناس، وأن أُسهم - ولو بشكل بسيط - في التخفيف من معاناتهم، من خلال التعبير عن طموحاتهم وآمالهم، وإبراز القيم والمبادئ الأصيلة للشعب الإماراتي».