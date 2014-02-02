مصرع عامل سقطت عليه سيارة بالمنوفية

لقى شخص مصرعه داخل الشركة العربية الأفريقية للصب بشاى الكائنة بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات أثناء قيامه بتغيير إطار سيارة نقل ثقيل داخل الشركة وسقطت عليه السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطاراً من رئيس مباحث السادات يفيد بوصول سيد عبد الوهاب محمد 26 سنة تباع على سيارة نقل لمستشفى السادات جثة هامدة .

بالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة نقل ثقيل عليه داخل الشركة العربية الأفريقية للصلب بشاى الكائنة بالمنطقة الرابعة لمدينة السادات نتيجة انزلاق الكوريك أثناء قيامة باستبدال إحدى إطاراتها ؛ ونجم عن الحادث وفاته وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2258 جنح مركز السادات لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .