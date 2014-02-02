وزير الآثار: هناك من يصلح لقيادة مصر ولن يعود فلول الوطني والإخوان

أكد وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم أن التاريخ المصري لن يعود للوراء ، وقال أن هناك من يصلح لقيادة مصر خلال الفترة القادمة، ولن تعود فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان .

وأشار وزير الآثار اليوم الأحد إلى أن الآثار المصرية تعبر وتعكس عظمة وتاريخ مصر،وتكشف عن أن الشعب المصري صاحب الحضارة والإرادة في اختيار حاكمه وان جميع الهجمات الإرهابية التي مرت على الأمة العربية تم دحرها في مصر بفضل حكمة قائد أو زعيم كان يحكم مصر آنذاك.

وشدد إبراهيم على أن المصريين مصممون علي تنفيذ خريطة المستقبل ، وقال” أن الهجمات الإرهابية الجبانة لن تثنيهم عن ذلك” ، مطالبًا الجميع بنبذ الخلافات والالتفاف حول مصلحة مصر وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

أ ش أ