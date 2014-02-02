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“الصحة” تحتفل بالإعلان عن ضم “الأنفلونزا البكتيري” ضمن جدول التطعيمات الروتينية

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“الصحة” تحتفل بالإعلان عن ضم “الأنفلونزا البكتيري” ضمن جدول التطعيمات الروتينية “الصحة” تحتفل بالإعلان عن ضم “الأنفلونزا البكتيري” ضمن جدول التطعيمات الروتينية

وزارة الصحة

أقامت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد احتفالية للإعلان عن إدراج الطعم الخماسي طعم الأنفلونزا البكتيري (هيموفيليس إنفلونزا) ضمن اللقاح الخماسي في جدول التطعيمات الروتينية لجمهورية العربية وذلك اعتبارًا من شهر فبراير الجاري.

ويساعد الطعم الوقاية من الأمراض الخمسة :الدفتريا، السعال الديكي، التيتانوس، الكبدي بي، الإنفلونزا البكتيرية، وذلك في حقنة واحدة تعطى للأطفال على 3 جرعات، وذلك في عمر شهرين وأربعة وستة أشهر، ويساهم هذا الطعم في خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

حضر الاحتفالية الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائي، وممثلو منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

أ ش أ

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