تشريح جثة سجين لوجود شبهة جنائية حول وفاته بقسم الخليفة

أمر المستشار عمرو الشريف رئيس نيابة المقطم بتشريح جثة سجين لقى مصرعه داخل حجز قسم المقطم لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت النيابة ،قد تلقت بلاغ من قسم الخليفة يفيد وفاة أحد المحبوسين أثناء علاجه باحدى المستشفيات ، إذ أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لتحديد وجود شبه جنائية من عدمه ، وفور وصول التحريات التى أثبتت حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وأحد السجناء قبل الوفاة بـ4 أيام ،بسبب خلافات سابقة.

وعلى أثر هذه المشاجرة انتقل المجنى عليه إلى المستشفى إذ لفظ أنفاسه الأخير هناك ، وإذ أن البلاغ الوارد من قسم الخليفة لم يتطرق إلى هذه المشاجرة فأمرت النيابة بتشريح الجثة .