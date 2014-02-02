تزويد المنيا بـ 4 ماكينات غسيل كلوي وأجهزة تحميض وأشعة وتطوير 3 مستشفيات

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا ، أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية ، دعم القطاع الصحي بالمحافظة بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة لتحسين مستوى الرعاية الصحة المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ ، أن هناك متابعة مستمرة لعمل المستشفيات ; للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الصحية بالمستشفيات واحتياجاتهم ، والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء وتطوير مستوى الكوادر البشرية باستمرار.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية رجب ، وكيل وزارة الصحة ، أنه تم إضافة عدد 4 ماكينات غسيل كلوى جديدة خلال الفترة الماضية ليصبح اجمالى ماكينات الغسيل الكلوى 240 ماكينة .

وأضافت أنه تم توريد ، عدد 3 أجهزة تحميض ألية لمستشفيات (المنيا العام – حميات المنيا- بنى مزار المركزى)وتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى سمالوط المركزى.

وأضافت ، أنه جارى تطوير عدد 3 مستشفيات هى مستشفى الفكرية و حميات ملوى ورمد ملوى وتجهيزهم بشكل متميز كما تم ادراج عدد 3 مستشفيات للتطوير الشامل هى مستشفى سمالوط و ملوى و ديرمواس .