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تزويد المنيا بـ 4 ماكينات غسيل كلوي وأجهزة تحميض وأشعة وتطوير 3 مستشفيات

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تزويد المنيا بـ 4 ماكينات غسيل كلوي وأجهزة تحميض وأشعة وتطوير 3 مستشفيات تزويد المنيا بـ 4 ماكينات غسيل كلوي وأجهزة تحميض وأشعة وتطوير 3 مستشفيات

2 فبراير 2014 | 2:44 مساءً

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أرشيفية

أرشيفية

 أعلن اللواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا ، أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية  ، دعم القطاع الصحي بالمحافظة بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة لتحسين مستوى الرعاية الصحة المقدمة للمواطنين .

وأكد المحافظ ، أن هناك متابعة مستمرة لعمل المستشفيات ; للتأكد من مدى  توافر الاشتراطات الصحية بالمستشفيات واحتياجاتهم ، والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء  وتطوير مستوى الكوادر البشرية باستمرار.

 ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية رجب ، وكيل وزارة الصحة ، أنه تم إضافة عدد 4 ماكينات غسيل كلوى جديدة خلال الفترة الماضية ليصبح اجمالى ماكينات الغسيل الكلوى 240 ماكينة .

وأضافت أنه تم توريد ، عدد 3 أجهزة تحميض ألية لمستشفيات (المنيا العام – حميات المنيا- بنى مزار المركزى)وتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى سمالوط المركزى.

وأضافت ، أنه جارى  تطوير عدد 3 مستشفيات هى مستشفى الفكرية و حميات ملوى ورمد ملوى وتجهيزهم بشكل متميز كما تم ادراج عدد 3 مستشفيات للتطوير الشامل هى مستشفى سمالوط و ملوى و ديرمواس .

 

2014-02-02

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