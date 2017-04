في حفلين متزامنين أجريا في نيويورك وفي لوس أنجلوس، أعلن عن الفائزين بالحفل الـ 66 لجوائز نقابة الكتّاب في أميركا (The Writers Guild Awards). في فئة السينما فاز المخرج والسيناريست Spike Jones بجائزة WGA كأفضل سيناريو أصلي عن فيلم Her وفاز السيناريست Billy Ray بجائزة WGA كأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Captain Philips. كما فازت المخرجة Sarah Polley بجائزة WGA كأفضل سيناريو عن الوثائقي Stories We Tell.