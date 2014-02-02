نجوم الفن يتضامنون مع حملة «سيدتي» ضد السمنة

التقت «سيدتي» مجموعة من نجوم الفن، وسألناهم عن تضامنهم لحملة «سيدتي» ونصائحهم، فكانت هذه الإجابات:

حسين الجسمي: ممارسة الرياضة

أنا أدعم أية حملة يتخللها صحة وشباب ومجتمع، وأشد على أيديهم وأنا معكم، وأنصحهم بالحفاظ على الصحة، ومثل ما يقولون «الصحة تاج على رأس الأصحاء»، وأتمنى الصحة للجميع كما وأنصحهم بممارسة الرياضة خاصة المشي.

عمر خيرت: الأطعمة المفيدة

السمنة ضد الصحة، وأخص السيدات، فيجب أن يكون شكلها جميلاً وجسمها متناسقاً؛ لأنها تشد دائماً الأنظار لها؛ فـ«الله جميل ويحب الجمال»، إن المرأة تشعر بحالة نفسية سيئة في حال السمنة، وقد تؤثر عليها وعلى صحتها وأولادها، فمن المهم جداً أنها تهتم بنفسها وجسمها وصحتها، وبشكل عام لكل الناس احذروا تناول الطعام بكميات كبيرة، وتناول الأطعمة المفيدة التي لا تتسبب في السمنة.

نانسي عجرم: فكرة جميلة

هذه فكرة جميلة لدعم وتشجيع الناس، والانتباه أكثر إلى حالهم ووزنهم هذا موضوع إنساني؛ لأن السمنة شيء غير صحي، وتسبب العديد من المشاكل، وللحفاظ على صحة الإنسان يجب أن ينتبه إلى أكله ووزنه، ويمارس الرياضة والحركة الدائمة.

مكسيم خليل: الكميات

أنصح الناس بالمشي والرياضة وأقول لهم مازحاً: «إذا كنتم تحبون الأكل فكلوا» لكن بكميات معقولة.